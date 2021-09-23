Берлин, 23 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Компания BMW не собирается участвовать в гонке среди производителей электрокаров по увеличению запаса хода моделей. Об этом сообщает издание WhichCar со ссылкой на руководителя проекта BMW i4 2022 Дэвида Ферруфино.

Lim Ashley BMW

По словам Ферруфино, «дальность в тысячу километров — это не та цель, которую мы ставим перед нашими электрокарами». Стоит отметить, что запас хода без подзарядки является важной характеристикой современных электрокаров.

Представитель немецкой компании отметил, что дальность хода зависит от сегмента. Для электрического BMW i3 этот показатель может не превышать 600 км. А оптимальный пробег без подзарядки для BMW i4 будет составлять 600 км. Ферруфино добавил, что увеличение этого показателя приведет к подорожанию моделей.

По его мнению, на данный момент стоит сосредоточится на развитии инфраструктуры для электромобилей, то есть увеличить зарядные станции. Также он считает, что нужно заниматься разработкой систем, снижающих время подзарядки.

Напомним, в начале сентября 2021 года компания BMW представила на автовыставке в Мюнхене IAA Mobility электромобиль i Vision Circular, созданный из вторсырья.

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