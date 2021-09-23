Самара, 23 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на световую опору в Самаре. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области ДТП

Сообщается, что поздним вечером 22 сентября в Самаре автомобиль «Peugeot», за рулем которого находилась женщина 1987 года рождения (в течение года она привлекалась к административной ответственности за нарушение скоростного режима восемь раз), следовал по улице ул. Стара-Загора.

По предварительным сведениям, на нерегулируемом перекрестке с круговым движением автотранспортное средство наехало на световую опору.

Отмечается, что женщина-водитель получила не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП погиб водитель мотоцикла.