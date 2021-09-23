Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала 2021 года из реестра обманутых дольщиков вычеркнуто 1 тыс. 807 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 сентября.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Долгострой

Жертвы строительных пирамид получили компенсационные выплаты либо ключи от квартир (введено пять долгостроев и выдано жильё в новых домах).

В настоящее время в реестр долгостроев включено 95 объектов, по которым подписано 4 186 договоров долевого участия. В работе находятся 56 долгостроев, по 29 из которых принято решение об обеспечении прав граждан.