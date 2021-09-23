Варшава, 23 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Варшава разместит на границе несколько сотен танков Abrams, которые страна приобрела у Соединённых Штатов. Об этом 23 сентября в эфире Польского радио сообщил глава минобороны Польши Мариуш Блащак.

The U.S. Army M1 Abrams ВС США

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«Двести пятьдесят современнейших танков, которые будут дислоцироваться на востоке нашей страны», — уточнил польский министр.

Новейшая бронетехника должна поступить в 2022 году. Это будут танки модификации M1A2 Abrams SEPv3.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что защитить Польшу от «российской агрессии» помогут американские танки «Абрамс». Для этого он предложил размещать технику на брестском и смоленском направлениях, в равнинах.

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Публикация этой реплики в Twitter польского минобороны вызвала массу усмешек со стороны пользователей социальной сети, поэтому польское министерство обороны оперативно удалило это сообщение.