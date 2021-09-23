Гонолулу, США, , 12:59 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 22 сентября с командующим Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Джоном Акилино. Об этом сообщает Yonhap News

Флаги США и Южной Кореи Usar.army.milv

Известно, что встреча представителей двух стран состоялась после церемонии взаимной передачи останков солдат, погибших в годы Корейской войны (1950−1953 гг).

«Индо-Тихоокеанское командование ВС США играет важную роль в обеспечении безопасности», — отметил южнокорейский лидер.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на укрепление оборонных возможностей Южной Кореи и США для обеспечения постоянного мира на Корейском полуострове, а также поблагодарил американских военных за труд.

В свою очередь, Акилино отметил прочность двустороннего альянса, подчеркнув, что американские военные сделают все возможное для защиты Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе церемонии взаимной передачи останков солдат, погибших в годы Корейской войны, американская сторона передала главе Южной Кореи останки 68 солдат.

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