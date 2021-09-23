Киев, , 13:06 — REGNUM Президент Владимир Зеленский вопреки предвыборным обещаниям так и не закончил конфликт в Донбассе, отвергнув одобренный республиками Донбасса, Европой и Россией мирный план Медведчука, а сейчас и вовсе заявляет, что возможна полномасштабная война между Украиной и Россией.

Война на украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил политический эксперт Игорь Вальский, комментируя последние высказывания Зеленского, в т.ч. в ходе визита украинского лидера в США.

Эксперт подчеркивает, что он, как и подавляющее большинство украинцев, задается вопросом — о какой такой войне бредит Зеленский.

«Разве что он сам хочет эскалации конфликта для решения неких внутриполитических вопросов? Потому как ни России, ни ЛДНР новый виток конфликта не нужен. Об этом заявляют и в Москве, и в Донецке с Луганском… Более того, все заинтересованные стороны, кроме Киева, одобрили рецепт окончания этого конфликта, согласились, что лучшим выходом является презентованный в 2019 году мирный план главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. И это не теоретические предложения отдельного, пусть и авторитетного, политика, а конкретные намерения субъектов геополитики на основе достигнутого между ними консенсуса», — заявил Вальский.

Он напоминает, что план Медведчука по сути предлагает меры, которые повторяют или дополняют Минские соглашения: принятие закона об амнистии, формирование сил обеспечения общественного порядка, учреждение местных органов власти и децентрализация. То есть, он построен на тех пунктах, которые уже были одобрены и Киевом, и Москвой, и Донбассом в 2015 году. В отличие от размытого «особого статуса» данный план предлагает создание в составе Украины автономного региона Донбасс, закрепление его в конституции Украины, учреждение парламента, правительства и других органов управления автономии. По сути, предложен вариант Крыма до 2014 года, но с реальной, а не номинальной автономией.

«Что же здесь плохого, если даже плохой мир лучше любой войны? Более того, если не будет мира, то на Донбассе и впредь будут гибнуть люди, а такие политики, как Зеленский будут годами говорить о полномасштабной войне с Россией. От такого развития событий страдают люди что по ту, что по эту сторону линии разграничения… И пока одни политики ищут мосты для построения мира, другие их сжигают, роя окопы и говоря о войне. Украинцам уже пора четко определиться, хотят ли они мира, или их устраивает текущее положение дел. Если не устраивает, то таких, как Зеленский, нужно гнать поганой метлой», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что автор мирного плана по урегулированию ситуации в Донбассе, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в настоящий момент обвиняется властями в государственной измене и с начала мая находится под домашним арестом.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией.