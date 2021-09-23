Москва, 23 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Власти РФ не смогут легализовать теневую занятость путем давления на бизнес и работников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста» Сергей Демин, комментируя планы Минтруда по легализации теневой занятости.

StartupStockPhotos За работой

«Долго теневую занятость выявлять не придется, — сказал Демин. — Стоит лишь пристальней присмотреться к тем данным, которыми сегодня обладают госорганы. У властей все на виду. Но легализовать эту занятость путем давления вряд ли получится. Тут стоит заглянуть в корень проблемы: откуда берутся «черные» зарплаты и неформальные трудовые отношения. Ответ на поверхности — от обременительных налогов, недоработанных нормативных актов, которые подчас предпринимателю легче обойти, чем пытаться соблюсти все нормы».

Как полагает Демин, надавив на бизнес административным прессом, большего числа официально оформленных работников в штате прибыльных предприятий-налогоплательщиков государство не получит.

«Зато удастся получить новый виток роста числа безработных, которые придут за пособием на биржу труда», — считает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одной из причин теневой занятости в РФ может быть правовая неграмотность граждан.