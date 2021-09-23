Оренбург, 23 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Оренбурге прокуратура добилась отмены разрешения, выданного мэрией на строительство комплекса апартаментов в исторической части города, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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По данным ведомства, разрешение собственник земельного участка в центре муниципалитета (ул. Комсомольская, 23/ул. Пролетарская, 36) получил в 2021 году. Территорию планировалось застроить комплексом апартаментов и административным зданием. Между тем порядок выдачи разрешения на строительство был нарушен. В частности, точечная застройка в историческом ядре не была согласована с Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области, являющейся уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия.

В результате в адрес администрации города внесено представление. Требования прокуратуры удовлетворены. Мэрия приняла решение об отмене выданных разрешений на строительство.