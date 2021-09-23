Рязань, 23 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Рязанской области 23 сентября выявлено 128 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группы правительства региона. Выписаны после лечения ещё 102 пациента, шесть человек скончались.

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 41 384 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 37 877 человек. В лечебных учреждениях находится 534 пациента с коронавирусом, из них в тяжёлом состоянии — 96.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 1 069 человек.