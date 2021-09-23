Москва, 23 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Возможность введения в России нового локдауна из-за коронавирусной инфекции на фоне роста в стране числа выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2 не обсуждается в администрации президента РФ. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос о возможности введения нового локдауна в России, «несмотря на увеличение цифр, пока где-то каких-то решений не принималось».

«По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации президента, каких-то обсуждений (о введении ограничений и локдаунов — ред.) не ведется. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, но главным образом внимательно отслеживают ее главы регионов. Все-таки, эти особые эпидемиологические полномочия продолжают работать, каждому региону виднее», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 21 438 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.