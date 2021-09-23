Сыктывкар, 23 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Сыктывкаре по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки задержан 46-летний мужчина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского СУ СКР, задержанный предположительно страдает психическим расстройством.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

«По данным следствия, в лесополосе в районе дома по улице Маркова фигурант совершил в отношении 14-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Потерпевшая оказала активное сопротивление и в какой-то момент ей удалось убежать с места происшествия», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемых находится под стражей. Для оценки его психического состояния будет назначена и проведена психиатрическая экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, 49-летний пермяк предстанет перед судом за сексуальное насилие в отношении дочери знакомых.