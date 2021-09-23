Москва, , 12:54 — REGNUM Российский президент Владимир Путин намерен пообщаться с «пятёркой» федерального списка «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Такая встреча ожидается 27 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 23 сентября журналистам.

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«Встреча с лидерами списка «Единой России» планируется в понедельник», — сказал Песков.

Он уточнил, что общение будет происходить по видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую пятёрку избирательного списка «Единой России» вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября.

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