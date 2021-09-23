Оренбург, 23 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и мотоцикла «Харлей Дэвидсон». По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Смертельное ДТП в Орске

По данным полиции, водитель грузовой «Газели» при выполнении поворота налево не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался по встречному направлению.

Мотоциклист попал под колеса грузовика. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте.