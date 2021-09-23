Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области средняя зарплата в 2020 году составила 35 тыс. 622 рубля. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростовстата Марина Самойлова.

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

По её словам, тройка лидеров среди муниципальных образований Ростовской области по уровню доходов выглядит так: Ростов-на-Дону, Волгодонск и Аксайский район. Доля трудящихся, получающих зарплату в размере ниже прожиточного минимума, в апреле 2021 года составила 5% от общего числа работающего населения.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в пандемийном году среднемесячная заработная плата выросла почти на 4%. Её размер составил 39,6 тыс. рублей.

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