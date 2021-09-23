В Ростовской области назвали размер средней зарплаты
Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ростовской области средняя зарплата в 2020 году составила 35 тыс. 622 рубля. Об этом сообщила журналистам руководитель Ростовстата Марина Самойлова.
По её словам, тройка лидеров среди муниципальных образований Ростовской области по уровню доходов выглядит так: Ростов-на-Дону, Волгодонск и Аксайский район. Доля трудящихся, получающих зарплату в размере ниже прожиточного минимума, в апреле 2021 года составила 5% от общего числа работающего населения.
ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что в пандемийном году среднемесячная заработная плата выросла почти на 4%. Её размер составил 39,6 тыс. рублей.
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