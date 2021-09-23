Симферополь, 23 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Указ об отставке с должности заместителя председателя правительства Республики Крым Евгения Кабанова подписал 23 сентября глава региона Сергей Аксёнов. Документ размещён на сайте правительства Крыма.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

«Постановляю: принять отставку Кабанова Евгения Константиновича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым — заместителя Председателя Совета министров Республики Крым согласно поданному заявлению», — говорится в документе за подписью Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 сентября, предложение Аксёнова об отставке Кабанова согласовали депутаты Госсовета Крыма. Евгений Кабанов занимал должность вице-премьера крымского правительства с ноября 2018 года, до этого работал в коммерческих структурах.