Москва, , 12:50 — REGNUM Практику проведения голосования в онлайн-режиме нужно совершенствовать и распространять по регионам России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Онлайн (сс) natureaddict

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«Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально. Она быстрая, она удобная с точки зрения экономии времени, с точки зрения увеличения явки де-факто, она удобная с точки зрения экономики большого количества государственных средств экономии, поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше», — сказал Песков.

По его словам, решение о масштабах и сроках реализации такой идеи «должен Центризбирком принимать и специалисты».

Песков выразил желание, чтобы «как можно скорее эта практика распространилась, как можно шире»: «Но это зависит, конечно, от готовности к этому».