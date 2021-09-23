Пермь, 23 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Пермском крае намерены внедрить QR-коды сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев в качестве обязательного условия при посещении ресторанов, кафе, спортивных соревнований, учреждений культуры. В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения этой системы, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Вакцинация

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В регионе длительное время заболеваемость COVID-19 в регионе держится на высоком уровне. С середины сентября наметилась тенденция к росту.

Чиновники считают, что введение QR-кодов позволит избежать полного закрытия общепита и запрета на проведение массовых мероприятий. Благодаря фильтру должно снизиться число контактов людей, зараженных коронавирусом, со здоровыми людьми. Также внедрение новой системы станет стимулом для непривитых пермяков к вакцинации.