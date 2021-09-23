Москва, 23 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Документ, разработанный Федеральной антимонопольной службой (ФАС), должен ускорить решение вопросов по рефинансированию ипотеки, заявил корреспонденту ИА REGNUM общественный уполномоченный по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости в г. Москве, учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Это, действительно, важно, поскольку долговая нагрузка по жилищным кредитам весьма высока, что грозит дефолтами.

В сложной финансовой ситуации заемщики стремятся либо найти более дешевое финансирование, либо досрочно погасить ипотеку. И оперативное взаимодействие с банком-кредитором в этой ситуации крайне значимо.

Но очевидно, что даже после принятия данного документа? не будет решена серьезная проблема: непомерная финансовая нагрузка, которую создала льготная ипотека для достаточно большой прослойки заемщиков.

Льготная ипотека подтолкнула значительное количество семей к решению жилищного вопроса: объем ипотеки за 2020 год в финансовых показателях вырос на 50%, в этом ожидается рост на 10−15%.

Такое «ускорение» имеет и обратную сторону — проблемы с обслуживанием долга. То, что ФАС обратилось к этому вопросу, подтверждает его актуальность», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут упростить рефинансирование кредитов, взятых на приобретение жилья. Соответствующий законопроект разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Читайте также: В России предложили упростить рефинансирование ипотеки