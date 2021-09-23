В Ульяновской области ещё 178 жителей переболели COVID-19
Ульяновск, 23 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё более 170 ковид-пациентов, при этом подтверждено за сутки свыше 300 случаев заражения. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»
По сведениям на 23 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 71 729 ковидных больных, в том числе за последние сутки вылечились 178 человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет 88,7%.
Всего в регионе официально выявлено 80 873 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 303.
Напомним, в Ульяновске проводится проверка по факту выявления трёх пациенток гинекологического отделения одного из клинических центров с симптоматикой, схожей с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ульяновска Дмитрий Вавилин поручил усилить контроль за соблюдением профилактических мер в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.