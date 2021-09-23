Москва, 23 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Российский борец Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

RonnyK Допинг

Отмечается, что 34-летний Махов отстранён в связи с наличием в его допинг-пробе запрещенной субстанции. Срок дисквалификации отсчитывается с 27 января 2021 года.

В феврале 2020 года глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что допинг-проба Махова, взятая во внесоревновательный период, оказалась положительной. В ней обнаружили гормон роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Махов был признан чемпионом летней Олимпиады-2012, которая проходила в Лондоне. Это произошло из-за-того, как в 2019 году представитель Узбекистана Артур Таймазов и грузинский борец Давит Модзманашвили, завоевавшие золото и серебро, были дисквалифицированы за допинг.