Челябинск, 23 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Челябинске СКР ведёт проверку по факту гибели 69-летнего местного жителя. Трагедия произошла утром 23 сентября в частном доме на улице Электровозная, сообщает областное следственное управление.

taschi1580 Пожар

Известно, что в жилище был пожар. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили труп человека.

Сейчас по факту произошедшего идёт доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства ЧП. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём.