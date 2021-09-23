Наро-Фоминск, Московская область, 23 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Станция МЖД Апрелевка открылась после реконструкции, сообщил 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин на личной странице «ВКонтакте».

Mosreg.ru Поезд. МЦД

Станция расположена в Подмосковье на Киевском направлении МЖД, она будет включена в состав D4.

«На месте старых платформ и пешеходного моста появился современный пригородный вокзал с пассажирским терминалом и крытым переходом с лифтами и эскалаторами, — рассказал Собянин. — Здесь есть все для комфортной поездки».

По его словам, до конца года на этом направлении железной дороги планируется открыть пять новых и обновлённых станций. Все они будут соответствовать московским стандартам транспорта.