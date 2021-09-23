Токио, 23 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В 2025 году может появиться водородная версия Toyota Prius. Об этом сообщает издание Best Car Web со ссылкой на свои источники в Toyota.

Toyota.com Toyota Prius

До водородной версии модели на рынке должна появиться гибридная Toyota Prius. Это произойдет в декабре 2022 года. Её силовой агрегат будет состоять из двигателя внутреннего сгорания рабочим объёмом 1,8 л и электромотора.

Мотор же для водородной версии сейчас проходит испытания на корпоративной автобазе Corolla Sport. Экспериментальный экземпляр силового агрегата представляет из себя адаптированный для работы на сжатом водороде мотор рабочим объёмом 1,6 литра.

Специалисты автопроизводителя заменили в двигателе водородного автомобиля систему подачи и впрыска топлива, вследствие чего автомобиль не выбрасывает в атмосферу практически никаких вредных веществ, кроме небольшого объёма двуокиси углерода, порождаемого сгоранием моторного масла.

Ранее Toyota представила новую специальную версию Prius 2022 модельного года, получившую приставку Nightshade.

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