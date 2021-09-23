Керчь, Крым, 23 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Судостроительный кластер намерены создать в Крыму на базе Керченского судостроительного завода имени Бутомы. Об этом заявил в эфире «Радио Крым» министр промышленной политики региона Александр Трянов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Керчь

В кластер войдут несколько крымских предприятий, не исключено и участие предприятий из других российских регионов.

«Мы хотим создать на базе судостроительного завода им. Бутомы судостроительный кластер в Республике Крым. Это большое количество предприятий, объединение предприятий, производственная цепочка. Это кооперация, чтобы все предприятия были задействованы, и в итоге мы имели финишный продукт», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Керчи на воду спустили малый ракетный корабль «Аскольд» — второе судно проекта «Каракурт», произведенное в Керчи.