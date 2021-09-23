Чита, 23 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Забайкальский край в преддверии начала четвёртой волны коронавируса, решил вновь перепрофилировать региональный госпиталь ветеранов войн в Чите в моностационар для лечения пациентов с COVID-19. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, это произошло сегодня, 23 сентября.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Известно, что больница рассчитана на 180 коек, в ней будут работать более 30 врачей и 50 медсестер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что при необходимости в регионе планомерно будут открываться стационары для лечения пациентов с COVID-19, известила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

Читайте также: В Забайкалье четвёртую волну COVID-19 ожидают в начале октября