Ульяновск, 23 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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По информации на 23 сентября, за последние сутки (22 сентября) от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли девять пациентов. Всего с начала пандемии в Ульяновской области скончались 2518 человек.

Напомним, что за последние три недели, со 2 по 23 сентября, нулевая смертность была зарегистрирована за 6 и 20 сентября. В остальные дни умирали от двух до 16 пациентов с коронавирусом ежесуточно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске резко выросло число случаев заражения коронавирусом. По данным мэрии, летом 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом число заболевших увеличилось в 2,2 раза, с начала сентября — в 1,5 раза.