Москва, 23 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским лишь тогда, когда станет понятно, о чём им разговаривать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится тогда, «когда он будет готов».