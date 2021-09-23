Москва, 23 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. По итогам 2021 года рост ВВП России составит около 3,5%, что компенсирует спад 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала прогнозы правительства РФ о том, что по итогам 2021 года рост ВВП РФ составит 4,2%.

Investprofit.info ВВП России

«Подобный рост ВВП возможен при условии, что нефть продолжит дорожать, а также увеличится экономическая активность. Положительным образом на экономику страны может также повлиять увеличение экспорта газа в связи с завершением строительства «Северного потока — 2», — сказала Кошелева. — Ожидается, что рост ВВП не превысит 4,5% и не опустится ниже 2,7%. С одной стороны, восстановление экономики после пандемии происходит достаточно активно, однако сдерживающими факторами по-прежнему являются высокая инфляция и ставка ЦБ, а также проблемы с поставками сырья и ослабление спроса».

По ее словам, по итогам 2021 года рост ВВП России предположительно составит около 3,5%, что компенсирует спад 2020 года.

«Развитию экономики может способствовать нормализация мировой торговли, снижение инфляции, а также инвестирование ликвидной части ФНБ, общий объем которой в сентябре превысил 14 трлн рублей», — сказала Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что темпы экономического роста России выглядят совершенно не впечатляюще.