Брянск, 23 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Уголовное дело о получении взятки в значительном размере возбуждено в отношении государственного инспектора окружного управления Ространснадзора России по Брянской области. Деньги перевели на банковскую карту супруги чиновника, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

По версии следствия, с июля 2017 года по август 2018 года мужчина получил «вознаграждение» от представителя коммерческой организации, занимающейся оказанием услуг в сфере транспортной безопасности. На банковскую карту супруги госинспектора бизнесмен перечислил 90 тысяч рублей, чтобы в дальнейшем компания получала выгодные контракты. С учётом собранных доказательств подозреваемому предъявлено обвинение. Чиновник признался в содеянном и рассказал следствию обо всех обстоятельствах произошедшего.

Преступление выявлено региональным УФСБ совместно с центральным аппаратом ФСБ России.