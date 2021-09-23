Пермь, 23 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 461 заражений коронавирусом, на один меньше, чем днём ранее, сообщает 23 сентября орперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зарегистрирован 98 241 носитель коронавируса. Показатель заболеваемости составил 3779,6 на 100 тыс. населения.

Выздоровели 87 253 пациента, перенесших коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день в больницах находится 3397 человек с COVID-19. Доля свободного коечного фонда составляет 17,7% от фактически развернутого.

Жертвами заболевания стали 4662 пермяка. За последние сутки зафиксировано 27 летальных исходов.