Сыктывкар, 23 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Коми зафиксировали рекордную смертность от ковида за сутки — скончались 26 человек. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 1685 жителей республики.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, за последние сутки в регионе выявили 230 случаев COVID-19. Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Сыктывкаре — 80 случаев и Ухте — 40. Под медицинским наблюдением находятся 7725 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми Владимир Уйба объяснил высокую заболеваемость ковидом низкими темпами вакцинации.