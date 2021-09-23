Каннаполис, США, 23 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Российский гонщик Никита Мазепин и немецкий пилот Мик Шумахер продолжат выступление в команде «Формулы-1» «Хаас» в сезоне-2022. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба команды.

Формула 1

Мазепин и Шумахер проводят свой первый сезон в «Формуле-1». После 14 этапов Шумахер занимает 19-е место в общем зачёте, Мазепин — последнее, 21-е место. Оба гонщика не набирали очков.

В сезоне-2020 Шумахер выиграл «Формулу-2», Мазепин по итогам первенства занял пятое место.

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