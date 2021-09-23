Чита, 23 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на сегодняшний день эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Забайкалье остается достаточно стабильной, в начале октября она может ухудшиться. Об этом 23 сентября сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

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«Коллективный иммунитет не достигнут, и под угрозу попадает здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому медицинские организации готовятся к новой волне», — чиновница.

Она также сообщила, что при необходимости в регионе планомерно будут открываться стационары для лечения пациентов с заболеванием COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что четвёртая волна COVID-19 в Забайкалье будет сопряжена с ростом гриппа и ОРВИ, известила заместитель губернатора края Аягма Ванчикова.

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