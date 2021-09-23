Томск, 23 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. По состоянию на 23 сентября в Томской области выявлено 43 017 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Egov-buryatia.ru «Ковидное» такси

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 89 человек, выздоровели 69 ковид-пациентов.

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 36 161 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Томской области был подтверждён 91 случай заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек.