В Томской области коронавирус выявили ещё у 89 человек
Томск, 23 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. По состоянию на 23 сентября в Томской области выявлено 43 017 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.
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За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 89 человек, выздоровели 69 ковид-пациентов.
Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 36 161 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в Томской области был подтверждён 91 случай заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек.