Рига, , 12:35 — REGNUM Проводимые Россией различные военные учения на данный момент не являются прямой угрозой для Латвии. Такое мнение 23 сентября высказал посол республики в Москве Марис Риекстиньш в эфире Латвийского телевидения.

Марис Риекстиньш NATO North Atlantic Treaty Organization

«Это не создает прямой угрозы, но, конечно, мы должны быть бдительными. Каждая страна — как Латвия, так и Россия — имеет право поддерживать определенный уровень обороноспособности, а учения именно для этого и предназначены», — сказал он.

При этом Риекстиньш отметил, что факт того, что на недавних белорусско-российских учениях «Запад-2021» не было ни одного наблюдателя от стран Запада, вызывает у Латвии беспокойство.

«Вопросы вызывает то, что за подготовкой и ходом учений («Запад-2021») не следили наблюдатели: в этом году на эти учения не была приглашена ни одна из стран НАТО, хотя такая хорошая практика (присутствия мониторинговых миссий) позволяет избегать возникновения нервозности у другой стороны», — добавил латвийский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября стало известно, что более 120 представителей 45 зарубежных стран наблюдали за основным этапом масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», проходящим на полигоне Мулино в Нижегородской области.