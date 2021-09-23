Москва, 23 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Для населения России при ипотечном кредитовании, безусловно, важен каждый день, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Ипотека

«Чем быстрее происходит передача документов, тем меньше несут затрат заемщики, Также это позволит банкам не злоупотреблять и не затягивать всю процедуру.

Что касается предлагаемого десятидневного срока, то это вполне реалистично, поскольку такого срока более чем достаточно, чтобы подготовить все необходимые документы.

Если при этом учесть, что на каждого клиента по ипотечному кредиту формируется изначально пакет документов.

А если прописанный в национальном проекте «Жилье и городская среда» рынок электронной ипотеки начнёт действовать, то эти сроки даже могут сократиться», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут упростить рефинансирование кредитов, взятых на приобретение жилья. Законопроект об этом разработала ФАС.

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