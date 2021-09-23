Рыбинск, Ярославская область, 23 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области ООО «Рыбинская кондитерская фабрика 1836 года» не выплатила премии своим сотрудникам. Свои деньги работники получали через суд. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинской городской суд Ярославской области.

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Всего к предприятию за 2021 год было подано 52 иска. Как ранее сообщало ИА REGNUM 27 исков касались требований выплатить просроченные зарплаты за февраль 2021 года. Ещё 25 — за апрель.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области, сотрудникам не платят именно премиальную часть заработка. Из 52 поданных исков решения судов опубликованы по 35. Все они либо удовлетворены, либо удовлетворены частично. Общая сумма задолженности работодателя по этим решениям составила 201 тысячу рублей.

В прокуратуре отметили, что после суда недостающая премия выплачивается сотрудникам достаточно оперативно, а руководство дало обещание сотрудникам правоохранительных органов постараться не задерживать выплаты в дальнейшем.