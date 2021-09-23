Джакарта, 23 сентября 2021, 12:30 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Republika.
В ходе встречи стороны обсудили Афганистан.
«Мы обменялись идеями о событиях в Афганистане, и я подчеркнул важность того, чтобы страны ОИС направили тот же сигнал, в том числе о расширении прав и возможностей женщин и предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу», — заявила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии призвало власти Афганистана сдержать свое обещание после успешного установления контроля над страной.
Подробнее в материале: Индонезия призвала власти Афганистана сдержать обещания