Джакарта, 23 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Republika.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

В ходе встречи стороны обсудили Афганистан.

«Мы обменялись идеями о событиях в Афганистане, и я подчеркнул важность того, чтобы страны ОИС направили тот же сигнал, в том числе о расширении прав и возможностей женщин и предоставлении гуманитарной помощи афганскому народу», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии призвало власти Афганистана сдержать свое обещание после успешного установления контроля над страной.

Подробнее в материале:Индонезия призвала власти Афганистана сдержать обещания