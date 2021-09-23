Калуга, 23 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 112 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 сентября. Днём ранее, 22 сентября, в регионе было зарегистрировано 110 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 352 человек, 44 682 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 682 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.