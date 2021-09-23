Уфа, 23 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. 44 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) намерены построить в 2022 году в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Rkursk.ru ФАП

Сообщается, что минздрав Башкирии начал реализовывать программу модернизации первичного звена здравоохранения.

«Программой планируется строительство 490 объектов здравоохранения в Башкирии (10 поликлиник, 3 участковой больницы, 21 офиса врача общей практики, 42 врачебной амбулатории, 2 — ЦРБ, 412 — фельдшерско-акушерских пункта) и реконструкция двух объектов (поликлиники в селах Кармаскалы и Бакалы), в том числе в 2021 году предусматривается построить и ввести в эксплуатацию две поликлиники в муниципальных районах республики, две сельские врачебные амбулатории, восьми капитальных ФАПов и установить 73 модульных ФАПа», — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения Азата Рахматуллина.

Отмечается, что в республике уже подготовили земельные участки под фельдшерско-акушерские пункты.

«В некоторых районах монтажные сваи уже закручены, в ближайшее будущем начнутся работы по монтажу модульной конструкции в Хайбуллинском, Баймакском, Ишимбайском, Гафурийском, Чекмагушевском, Уфимском, Караидельском, Бураевском, Янаульском, Калтасинском районах», — сообщил он.

Помимо этого, в регионе намерены построить восемь капитальных ФАПов в Стерлибашевском, Аургазинском, Зианчуринском, Аскинском, Татышлинском районах, а также две врачебные амбулатории в Илишевском и Туймазинском районах. В 2022 году в республике намерены возвести 44 фельдшерско-акушерских пунктов.