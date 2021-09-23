Москва, 23 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Большинство жителей России (29%) тратят на общение в социальных сетях или мессенджерах более трех часов в день, 72% — среди людей 18−24 лет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

От двух до трех часов в день проводят в социальных сетях 16% опрошенных, один-два часа в день — 25%, полчаса — 19%, менее получаса — 9% участников опроса.

Наиболее популярные среди граждан РФ соцсети и мессенджеры — WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Наименее популярные — Viber (20%), «Одноклассники» (13%), TikTok (13%), Facebook (5%) и Twitter (3%).

Опрос по телефону проведен 20 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство любителей фотографироваться пользуется соцсетями (89%) и размещает фотографии на своих страничках в интернете.

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