Санкт-Петербург, 23 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поставил точку в споре ЗАО «Зингер» с «Книжным магазином № 1» (бренд «Дом книги») и признал недействительными договоры субаренды в одной из главных достопримечательностей Северной столицы на Невском проспекте — Доме Зингера, говорится в опубликованном решении суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера в Петербурге

Суд согласился с позицией истца и признал недействительными договор субаренды, заключенный в марте 2015 года, а также дополнительное соглашение от 2020 года. Кроме того, постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте.

Как уточняет «Деловой Петербург», в «Альфа-Банке», являющемся собственником ЗАО «Зингер», собираются разместить в здании на углу Невского и набережной канала Грибоедова другой книжный магазин — «ТФ Санкт-Петербургский дом книги».

Отметим, что Дом Зингера может лишиться и другого важного арендатора — ООО «ВКонтакте». Согласно картотеке арбитражного суда, как и в случае с книжным магазином, ЗАО обратилось в суд с требованием признать договор с компанией недействительным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, о том, что Дом Зингера на Невском проспекте, 28, является не только памятником архитектуры федерального значения, но также одним из самых привлекательных бизнес-центров города. В настоящий момент помещения в нем занимают «Дом книги», юридическая фирма DLA Piper и офис социальной сети «ВКонтакте».

Спокойная жизнь всех субарендаторов дома продолжалась до 2013 года, пока между бывшими совладельцами «Балтийского банка» Олегом Шигаевым и Андреем Исаевым не разгорелся корпоративный конфликт, в ходе которого банк подвергся санации со стороны «Альфа-Банка». Еще до конфликта подконтрольному Исаеву АО «Зингер» по договору аренды с городом сроком до 2049 года перешло здание Дома Зингера.

Однако после конфликта дела у бизнесменов разладились, сначала в 2015 году в отношении Шигаева было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в кредитной организации на 3,5 млрд рублей. А в 2018 году следователи обратили внимание и на Исаева, который до сих пор продолжает бороться за свои активы в судах.