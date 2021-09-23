Москва, 23 сентября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2022 года одобрило правительство РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Инициатива гарантирует размер МРОТ в 2022 году в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Законопроект является частью «бюджетного пакета», в ближайшее время он будет внесен в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2022−2024 годы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году планируется установить на уровне выше 13,6 тыс. рублей, заявил 21 сентября премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля.

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