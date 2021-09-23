Новосибирск, 23 сентября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Проект, реализованный в Новосибирской области по строительству регионального центра волейбола «Локомотив Арена», признан лучшим в общероссийском конкурсе «Проектный Олимп». Об этом сообщает региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Региональный центр волейбола в Новосибирске

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, высокие позиции в крупном федеральном конкурсе — признание эффективности системы, применённой при строительстве.

«Региональный центр волейбола — один из крупнейших инфраструктурных объектов, построенных в регионе за последнее время. Проект сложный в реализации, который потребовал максимального сосредоточения усилий всех причастных структур», — отметил Шмидт.

По итогам конкурсного отбора, проект «Региональный центр волейбола в Новосибирске» занял второе место в категории «Мегапроект» в номинации «Лучший проект года». За звание лучших боролись 37 проектов из 20 регионов России.

Напомним, волейбольный центр в Новосибирске введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года.