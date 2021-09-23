Саратов, 23 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Саратовской области третьи сутки подряд регистрируют по 24 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным регионального минздрава, общее число жертв COVID-19 по состоянию на 23 сентября достигло 2796 человек.

Пациент

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 12 мужчин и 12 женщин в возрасте от 47 до 90 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 86 678 случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 79 190 человек.

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