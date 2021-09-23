Москва, 23 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Нынешний уровень российско-американских отношений не устраивает Соединённые Штаты. Об этом 23 сентября на ежегодной конференции Американской торговой палаты в России заявил посол США в РФ Джон Салливан.

Mil.ru Россия и США

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«США не хотели бы того уровня отношений, на котором оказались наши отношения с Россией», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что американская сторона из-за запрета на наём российских граждан для работы в посольстве США сталкивает с острой нехваткой персонала в диппредставительствах.

«Такого рода запрещение привело к ухудшению российско-американских отношений и в других областях нашего дипломатического взаимодействия», — отметил он.

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Он напомнил, что сейчас в американских дипломатических учреждениях в РФ работает 120 сотрудников, в то время как в российских дипучреждениях в США — в посольстве в Вашингтоне и в консульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — работает более 200 сотрудников.

«Мы хотим, чтобы соблюдался принцип взаимности», — подчеркнул американский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на дипломатическом уровне между Россией и странами Запада произошло в середине апреля. После введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, за которыми последовала высылка из страны десяти российских дипломатов, МИД РФ объявил о запрете американским диппредставительствам в России нанимать российских граждан и граждан третьих стран на работу.