Ставрополь, 23 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса уже более 703 тыс. человек. Почти треть из них — 208 895 человек — граждане пожилого возраста старше 60 лет, сообщили 23 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Yarregion.ru Вакцинация

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«Первый компонент вакцины от COVID-19 на 22 сентября получили 703 057 человек. За последние сутки +32 854 человека. Вторым компонентом в Ставропольском крае привились уже 662 324 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, всего на Ставрополье планировалось привить от коронавируса около 1,3 млн жителей. В настоящее время план выполнен на 54%.

По данным федерального оперативного штаба на 23 сентября, в Ставропольском крае заболели COVID-19 83 387 человек, выздоровели из них 65 948 пациентов, не удалось спасти 2818 человек.