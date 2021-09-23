Прага, 23 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В сети появились изображения новой модели Skoda — лифтбэка Slavia. Изображения опубликованы чешским изданием Auto.cz.

Auto.cz Skoda Slavia

Ожидается, что новая Skoda Slavia будет представлена до конца текущего года. В продаже новинка появится в начале 2022 года.

Стоит отметить, что Slavia — это название мотоцикла компании Laurin & Klement, появившегося в далеком 1899 году. Skoda стала преемником этой компании.

Лифтбэк Skoda Slavia предназначен в основном для авторынка Индии. Он построен на модульной «тележке» MQB A0, ставшей основой многих бюджетных автомобилей Volkswagen.

Новинка получит 1,0-литровые трехцилиндровые турбированные двигатели производительностью 95 и 110 л. с. В качестве трансмиссии будут предусмотрены 6-ступенчатая МКПП и семискоростной «робот» с двумя сцеплениями. Максимальная версия может получить более мощный агрегат, выдающий 150 «лошадей».

Ранее Skoda проводила тестовые испытания новой Slavia в Альпах.

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