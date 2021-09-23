Кабанский район, Бурятия, 23 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8 МЧС России отправили в Кабанский район Бурятии для участия в поисках пяти местных жителей, пропавших в ходе поисковой операции. 15 сентября они ушли в район, где произошло опрокидывание лодки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Бурятии Поисковая операция в Бурятии

Двоим рыбакам с перевернувшейся лодки удалось выбраться на берег, третьего унесло течением. Родственники пропавшего организовали добровольцев для участия в поисковой операции. 20 сентября группа из пяти поисковиков перестала выходить на связь.

«21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога «Серая Ямка» сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены», — отметили в ведомстве.

Поиски на земле, как отмечается, затрудняет сложный рельеф местности, в связи с чем был задействован вертолёт.